Dopo la chiusura di via Buonarroti. Chilometri di code e traffico in tilt: "È emergenza, servono soluzioni"

Preoccupazione del commercio per la chiusura di via Buonarroti a Buggiano. La chiusura è stata annunciata nella serata di giovedì dal sindaco Daniele Bettarini: "Per motivi di incolumità pubblica" e "fino all’esecuzione dei lavori di riasfaltatura di via Buonarroti per i quali è in corso la gara di affidamento che si chiuderà il 31 ottobre". Confcommercio Pistoia e Prato sono intervenute per mezzo della delegazione territoriale chiedendo soluzioni rapide: "Il traffico, convogliato sulla parallela provinciale, è in tilt. Servono soluzioni immediate. Sappiamo bene come la strada fosse messa quotidianamente a dura prova dall’attraversamento di molti mezzi, specialmente quelli pesanti. Il meteo avverso ha complicato la situazione dell’asfalto, con le buche già esistenti ora crateri. Intervenire è indispensabile, ma nel frattempo vanno trovate soluzioni per una situazione che si è subito fatta caotica. Sulla provinciale si sono create code di ore e per gestirle non basta un semaforo, servono i vigili. Si potrebbe pensare di deviare i mezzi pesanti su un’altra strada. Chiediamo che si faccia di tutto per intervenire immediatamente: il disagio di chi si muove da Buggiano verso Pescia e Montecatini, e viceversa, è enorme".

Carlo Cafferecci, titolare del negozio Abbigliamento Maska, a Santa Lucia in via Lucchese, è presidente della delegazione di Confcommercio di Uzzano e commenta così la situazione di difficoltà dopo la chiusura di via Buonarroti: "Il disagio per le attività commerciali si è già fatto sentire. Subito dopo la chiusura si sono registrati subito chilometri di fila. Sto dialogando con il sindaco di Uzzano Dino Cordio, con il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, e chiederò di parlare con il sindaco Daniele Bettarini e con tutti gli esponenti istituzionali che vorranno ascoltarci. Per il commercio, il periodo delle feste, ormai prossimo, è di importanza cruciale. Chiediamo di accelerare la soluzione della vicenda. E’ un’emergenza".

Il sindaco Bettarini aggiorna sulla situazione della via, usata come bypass della regionale da un anno e mezzo: "Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Provincia di avvicinare tra loro i semafori sulla provinciale, da 300 metri di distanza a circa 40, per ridurre i tempi di attesa e mitigare i disagi. Martedì o mercoledì sarò in grado di sapere i tempi di intervento della Provincia per il ripristino della via". E ricorda: "Se il Comune di Buggiano non avesse concesso l’uso di via Buonarroti come bypass, i semafori sarebbero stati lì da maggio 2022 a oggi; eravamo ben coscienti dei problemi che avrebbero creato, come dimostrato in questi giorni".

Il sindaco Bettarini risponde così a chi osserva che i lavori si sarebbero potuti svolgere in estate: "Il Comune si attivò con la Provincia in tal senso in luglio e la Provincia, nonostante i tempi burocratici, si è mossa già ad agosto. Ci dichiarammo anche disponibili come Comune ad eseguire in proprio i lavori, purché ci restituissero le spese. La Provincia in agosto si era già mossa per iniziare l’iter che ci porterà alla soluzione della vicenda. Speriamo in tempi rapidi anche rispetto alle condizioni meteorologiche".

Intanto sul tema, dal fronte della politica, si registra l’intervento di Italia Viva Valdinievole. Cosimo Lamichhane parla di " vero disastro" e "code interminabili che arrivano fino agli Alberghi e occupano buona parte del comune di Buggiano", chiedendo "rapidità nella risoluzione di questa situazione, nel rispetto dei tempi necessari ma anche soprattutto dei cittadini, lavoratori e studenti".

