Dopo i ritardi sono iniziati i lavori di riasfaltatura di via Tripoli

Come promesso, i lavori di riasfaltatura dell’ultimo tratto di via Tripoli, dopo i ritardi causati dal maltempo, sono partiti. Più di un cittadino, in effetti, aveva chiesto quando quelle buche sarebbero state tolte, arrivando a pensare, in alcuni casi che fosse il risultato di un intervento venuto male. Il cantiere di via Tripoli aveva come obiettivo la messa in sicurezza e verifica dello stato di efficienza dei tratti di corsi d’acqua intubati nel centro abitato di Montecatini, in particolare l’intervento di consolidamento statico del canale esistente di un tratto del Rio Salsero. Il contratto con la ditta a cui è stata affidata l’opera ha un importo complessivo di circa 521.475 euro, oltre Iva, di cui 502.324,14, oltre Iva, per i lavori e 19.150,86, oltre Iva, per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il recente collaudo dell’opera ha dato esito positivo e, adesso, per l’appunto, manca la riasfaltatura dell’ultimo tratto. I lavori per la messa in sicurezza e la verifica dello stato di efficienza dei tratti dei corsi d’acqua intubati, prima dell’avvio, hanno richiesto un confronto con gli esercizi di Confcommercio Montecatini, interessati affinché il cantiere fosse organizzato nel modo meno invasivo possibile. Una accordo tra le due parti è stato raggiunto senza particolare difficoltà e l’opera, comunque rilevante per la città, è potuta iniziare.

I corsi d’acqua intubati rappresentano un elemento importante per la sicurezza di residenti e turisti a Montecatini. Per questo, a partire dal 2021, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare una serie di controlli sulle condizioni in cui versano in modo, dove necessario, di agire per risolvere eventuali difficoltà.

Daniele Bernardini