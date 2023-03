Donne protagoniste, due dialoghi all’istituto Libero Andreotti

Si intitola "Io l’8 ogni giorno" l’iniziativa organizzata dall’istituto comprensivo Libero Andreotti per celebrare la Festa della Donna. La dirigente scolastica Antonella Gesuele ha pensato a due giorni di incontri a distanza, il 3 e l’8 marzo: due mattinate in cui alunni e alunne avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con alcune donne che, nel proprio ambito professionale, spesso ancora ritenuto di appannaggio maschile, rappresentano delle eccellenze.

"Nonostante le enormi trasformazioni dei ruoli femminili e maschili – sostiene la dirigente – persiste una profonda e negativa asimmetria di genere tra uomini e donne. Stereotipi di genere che condizionano la realtà contestuale, il pensiero, le scelte e i comportamenti in modo sottile e spesso inconsapevole, creando condizionamenti che frequentemente portano a ritenere che per avere successo sia fondamentale imitare caratteristiche maschili, piuttosto che cercare una via autonoma di realizzazione". La scuola pesciatina opera cercando azioni volte a superare ogni tipo di violenza e prevaricazione, nel rispetto delle identità di ciascuno. "Con questa iniziativa – prosegue – si celebrano non solo con un lavoro di preparazione le donne che nei secoli hanno contribuito al cambiamento dell’umanità in ambito scientifico, economico e culturale, ma anche le protagoniste contemporanee, attraverso la testimonianza di professioniste che hanno lottato e lottano quotidianamente contro stereotipi apparentemente inossidabili.

Il 3 marzo è previsto "Cinquant’anni non sono bastati", dialogo con Rosa Oliva, 89enne giurista, attivista, scrittrice, nota perché nel 1960 presentò ricorso dopo che il ministero dell’Interno le aveva rifiutato, solo perché donna, l’ammissione al concorso per la carriera prefettizia, ricorso che ha vinto, diventando poi la prima donna prefetto italiana.

Emanuele Cutsodontis