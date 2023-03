"Domenica di bel confronto Ora al lavoro"

"Domenica è stata una bella giornata democratica – scrive il Partito Democratico pesciatino – che a Pescia ha visto votare 298 persone per la scelta dei segretari regionale e nazionale. Anche a Pescia, in linea con i risultati provinciali e regionali, ad avere la meglio sono stati Elly Schlein con 236 voti rispetto ai 56 voti di Stefano Bonaccini ed Emiliano Fossi con 215 voti rispetto ai 55 di Valentina Mercanti. "E’ stata una bella domenica democratica e di confronto – commenta il segretario del Pd locale Luca Tridente (foto) – con le persone che sono venute al seggio. Nonostante le condizioni meteo e i problemi organizzativi che ci hanno obbligato a realizzare un solo seggio, tante persone sono venute a votare nel massimo momento di democrazia che solo il Partito Democratico organizza. Il risultato degli iscritti e delle primarie è coerente con il percorso di forte rinnovamento che ho interpretato nello scorso congresso comunale che ha visto la mia elezione a segretario. Il Pd pesciatino ha interpretato prima del tempo la necessità di un’apertura alla società e di un rinnovamento radicale, di cui è emblema anche la scelta di aderire alla coalizione “Uniti per Pescia” a sostegno di Riccardo Franchi".

"Adesso però è il momento di mettere da parte il clima delle primarie – conclude Tridente – e di impegnarsi tutti per il rilancio del nostro partito, sfruttando al massimo l’entusiasmo che queste elezioni hanno creato negli elettori. Desidero fare, a nome di tutto il Pd di Pescia, gli auguri di buon lavoro ad Elly Schlein ed Emiliano Fossi per il grande lavoro che li e ci aspetta".