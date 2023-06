Domani bancarelle in piazza Mazzini

Domenica dedicata all’antiquariato, all’artigianato, al collezionismo e al vintage: appuntamento come al solito nel centro che sempre più si sta imponendo quale riferimento nel settore espositivo, richiamando per ogni iniziativa, tantissimi visitatori, molti dei quali anche da fuori regione, ruolo fortemente ribadito anche dai successi di pubblico e di critica fatti registrare dalle ultime dizioni di Pescia Antiqua. Tante bancarelle troveranno collocazione in piazza Mazzini: sarà possibile passeggiare tra oggetti strani e cose appartenute ad altre generazioni, interessanti e cariche di fascino, che non mancheranno di richiamare l’attenzione di collezionisti e semplici curiosi. Oggettistica di ogni tipo, oggetti da lavoro, dischi, cd e musicassette, stampe, quadri e riviste, libri e tanto altro. Atteso anche lo spazio dedicato al riciclo e degli oggetti usati che sempre più interesse suscita tra i visitatori Tutto intorno alle bancarelle ci saranno i negozi aperti con le loro offerte, bar, pasticcerie, pizzerie paninoteche con servizio ai tavoli esterni, dove sarà piacevole soffermarsi gustare le specialità proposte. Per l’occasione, verrà potenziato anche il settore della ristorazione, offrendo ai visitatori, piatti tipici della gastronomia pesciatina. Parcheggi pubblici gratuiti in tutta la città, compreso gli stalli blue di solito a pagamento.