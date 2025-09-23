Dmo, bando per il direttore. E per cinque collaboratori. La strategia di rilancio

È prevista questa settimana la riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione Turismo-Dmo che darà il via libera al bando per la selezione, su scala nazionale, del direttore della struttura. La procedura sarà poi avviata a partire da lunedì 29 settembre e richiederà circa un mese di tempo per giungere alla conclusione. Il Cda guidato dal presidente Michele Luciani darà così il via in modo ufficiale all’attività della struttura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Turismo-Dmo, nominato dal sindaco Claudio Del Rosso alla fine dello scorso maggio, ha lavorato fin dal suo insediamento alla stesura del bando per la scelta del direttore, che riceverà un compenso lordo di circa 100mila euro l’anno.

Insieme a lui, la struttura partirà con altre cinque figure: un addetto marketing, due amministrativi e due operativi. Ciascuno di questi riceverà 30mila euro l’anno. A loro, in seguito, si aggiungeranno un altro addetto marketing e un ulteriore impiegato amministrativo. Che cosa farà di preciso il direttore della Fondazione Turismo -Dmo? Questa figura è comunemente definita come Destination Manager o manager per lo sviluppo e la competitività delle destinazioni turistiche. Si tratta della figura centrale, responsabile della gestione e promozione strategica di una destinazione turistica. La persona scelta coordina la pianificazione e l’attuazione di strategie per lo sviluppo turistico della destinazione, valutando la competitività della località e delle offerte turistiche. Si occupa di gestire il turismo in modo sostenibile, bilanciando i benefici economici con la conservazione delle risorse naturali e culturali, e collabora con le autorità locali. Facilita la collaborazione tra i vari attori del settore turistico, come hotel, ristoranti, attrazioni e agenzie, e collabora con gli operatori locali per creare nuove esperienze, attrazioni e servizi per i visitatori, come nuovi itinerari ed eventi. Michele Luciani, 54 anni, montecatinese, laureato in economia e commercio, amministratore delegato di Nicoletti, azienda leader nella produzione di carta per alimenti con sede a Massa e Cozzile, è il presidente della Fondazione Turismo. Il sindaco Claudio Del Rosso ha emanato il provvedimento della sua nomina e di quella di altri due consiglieri di amministrazione la scorsa primavera. Si tratta di Stefano Bonini, 46 anni, laureato in economia politica (con tesi in matematica per l’economia) e un dottorato in banking & finance, esperto di risk management, e Sabrina Franceschino, 38 anni, commercialista e revisore legale. Un nuovo bando per altri due posti nel Cda dovrebbe essere pubblicato a fine anno.

Daniele Bernardini