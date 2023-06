Disabili al Castello grazie a una "joelette"

Nel pomeriggio di sabato verso le 16,30 un gruppo festante di 10 persone si è cimentato in un’ escursione a Montecatini Alto con la joëlette, una portantina che permette alle persone con disabilità motoria o ridotta mobilità di poter raggiungere luoghi che normalmente sarebbero inaccessibili. "Si tratta di una portantina - spiega Tommaso Fanucci - con una ruota centrale ammortizzata; per utilizzarla servono unadue persone davanti per tirare e una persona dietro che funga da stabilizzatore. La joëlette che abbiamo utilizzato solitamente si trova a Pruno, un paesino dell’alta Versilia. Eccezionalmente, in questo periodo, si trova in Valdinievole a seguito di un’escursione che ho effettuato sopra Pescia a Malocchio il 14 maggio scorso. La conoscenza della joëlette è avvenuta grazie a mio padre, Luca Fanucci, che nel 2010 ha recepito il mio desiderio di rompere la routine estiva, andò in cerca di qualcosa che potesse assecondare il mio desiderio e lo trovò nella joëlette anche grazie alla comunità di Pruno, in particolare ad Aniceto, Alessandro e Silvia dell’associazione "I Raggi di Belen", che fra le varie attività che svolge organizza escursioni con la joëlette sulle Apuane (come ad esempio il prossimo 25 giugno in occasione degli eventi del solstizio d’estate,http:www.iraggidibelen.it). Tornando a parlare dell’escursione, i protagonisti siamo stati io, che ho montato una joëlette manuale, e Michele Nicola Corfini, un mio caro amico di 32 anni residente in Versilia dotato di joëlette elettrica con la quale è venuto entrambe le volte a trovarmi in Valdinievole, prima volta dal 2010. Siamo saliti sulla corta recentemente restaurata ognuno con il suo passo. Sentiero ombreggiato, ma con pendenze in alcuni tratti dell’ordine del 20%. Dopo circa quarantacinque minuti di cammino in mezzo al bosco siamo arrivati su molto felici ma anche estremamente sudati a causa della fatica ma anche della tanta umidità".