Dipendenti comunali dicono "Basta" In 5 anni da 205 sono scesi a 132

I lavoratori del Comune e le organizzazioni sindacali sono sul piede di guerra con l’amministrazione. "La Rappresentanza sindacale unitaria del Comune – annuncia un comunicato – insieme alle categorie sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, in seguito dell’assemblea di tutti i dipendenti tenuta il 25 luglio, raccoglie e evidenzia le difficoltà e il grave disagio che viene registrato dalla generalità dei dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni. In particolare, ci preme evidenziare, come già rappresentato durante i tavoli di discussione e come emerso chiaramente nel corso dell’assemblea, la nostra forte preoccupazione per le condizioni e i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i dipendenti. L’impossibilità a procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, come ci è stata rappresentata dal piano dei fabbisogni (l’ultimo ha previsto esclusivamente assunzioni a tempo determinato), insieme alle richieste di mobilità in uscita da parte di molti colleghi stanno, di fatto, determinando difficoltà crescenti nell’azione e nella conduzione dei vari servizi. Difficoltà che si scaricano interamente sui dipendenti stessi che sono chiamati, con organici sempre più ridotti, ad ingenti carichi di lavoro ai quali si aggiungono quelli dei colleghi usciti per mobilità volontaria, nonché di tutti quelli andati in pensione e non riassunti. Ci risulta infatti che, anche nell’ultimo periodo, siano molti i colleghi che hanno scelto di lasciare il Comune per continuare a svolgere la propria attività in altri enti. Un contesto su cui non agiscono in modo neutro le scelte di indirizzo organizzativo, i carichi di lavoro, le responsabilità crescenti e quant’altro determini il cosiddetto clima aziendale che, come noto, influisce in modo rilevante sulla resa e sui risultati attesi. Clima che, non sfugge, può risentire inevitabilmente anche di dichiarazioni pubbliche, attinenti le lavoratrici ed i lavoratori dell’ente e che riteniamo, soprattutto nel contesto dato, assolutamente inopportune e fuori luogo, affidate alla stampa e ai social media. Riteniamo che in un contesto complesso come quello che si sta delineando sia utile e opportuno che ciascuno svolga le proprie funzioni con il livello di responsabilità affidato al compito che riveste.Chiediamo un incontro al fine di avere riscontro sulle modalità strategiche con le quali si intendono affrontare le criticità emerse".