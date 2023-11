"Dialoghi sulla natura". L’evento firmato Arbi

Ad un anno esatto dall’ultima edizione dei "Dialoghi sulla Natura", la famiglia Arbi, con il presidente dell’associazione Blue Resolution Maurizio Arbi, ha presentato nei giorni scorsi nella splendida cornice delle terme Tettuccio di Montecatini il bilancio dell’attività di sostenibilità del progetto volto a azioni di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale. Alessandro Arbi ha presentato l’evento nei suoi contenuti, conversando nel susseguirsi dei dialoghi con tutti coloro che hanno partecipato in questo ultimo anno alle molteplici attività dell’associazione, raccontando esperienze e attività intraprese proprio in tema di sostenibilità e circolarità. Nel primo dialogo "Valutare la circolarità nelle filiere produttive" Natalia Gusmerotti e Domenico Mecca, dell’istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, hanno presentato "Valchiria" un nuovo ed interessante strumento per la misurazione della circolarità nelle filiere produttive, sviluppato in collaborazione con Arbi Dario Spa. Nel secondo intervento "Raccogliere i rifiuti galleggianti con un dispositivo dal bilancio ambientale positivo", Alessandro Ridolfi e Guido Lazzerini per la Sezione di Meccanica Applicata del Dipartimento di Ingegneria Industriale di Firenze, con una borsa di dottorato finanziata dalla Arbi e in collaborazione con l’Associazione Blue Resolution, hanno presentato il nuovo prototipo di un dispositivo in grado di filtrare e raccogliere i rifiuti galleggianti dallo strato superficiale di acqua. Nel terzo dialogo "Marine Litter e Decision Making Tool" Alessandra Borghini e Tiziana Iannuzzi, dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed Ergo Srl, hanno illustrato il Decision Making Tool, uno strumento di libera utilizzazione a supporto di progetti strategici a difesa dell’ambiente che consente di affrontare il tema del marine litter, offrendo soluzioni concrete di intervento per la gestione e la minimizzazione dei rifiuti, al fine di ridurre il loro impatto ambientale, anche da un punto di vista economico e sociale.

Un focus è stato poi dedicato alla biodiversità e alla sua importanza nel tessuto urbano con il dialogo "Forestazione Urbana come strumento di rinaturalizzazione degli ambienti urbani" con gli interventi dell’assessore Alessandro Sartoni e di Stefano Mengoli dalla cui collaborazione è nato il progetto Bosco in Città per la riqualificazione di quattro parchi del comune di Montecatini: via Vivaldi, via Mascagni, viale Colombi e viale Marconi. Il quinto dialogo ha visto la partecipazione di Ilaria Tommasi sulla protezione delle api con la realizzazione di una struttura modulare dalle geometrie naturali per l’accoglienza delle api e degli altri insetti impollinatori. L’ultimo intervento "Water audit per un uso sostenibile dell’acqua: dalla teoria alla pratica" condotto da Oreste Benigni ha riguardato il tema della tutela delle risorse naturali, con uno speciale focus sulla risorsa idrica.

Arianna Fisicaro