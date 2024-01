Di Mauro promosso primo dirigente

Montecatini Terme, 29 gennaio 2024 – Il vicequestore Gaetano Di Mauro, attuale responsabile del commissariato di Montecatini, è stato promosso primo dirigente della polizia di Stato. La decisione è stata presa venerdì sera, durante il consiglio di amministrazione del personale. Tra circa un mese, il dirigente lascerà la città per andare a ricoprire un nuovo incarico. Di Mauro è arrivato a Montecatini a fine maggio del 2022, dal commissariato di Sant’Agata di Militello, che ha diretto per tre anni. Arrivato in città si è subito distinto per l’attività di prevenzione e repressione dei problemi legati alla sicurezza e alla somministrazione di alcolici ai minorenni, ottenendo l’applicazione delle chiusure di locali dove sono avvenuti problemi legati alla sicurezza, tramite ordinanze della questura. Grande attenzione è stata rivolta anche all’attività di polizia giudiziaria con l’arresto di due giovani accusati di aver violentato una ragazza dopo averla fatta bere, nella zona della movida, e di uno psicologo che gli inquirenti ritengono responsabili di presunti abusi sessuali aggravati nei confronti di varie pazienti, alcune delle quali minorenni all’epoca della fatti. L’attività del commissariato è proseguita anche con la repressione dei reati contro il patrimonio, purtroppo in salita in questo periodo.

Di Mauro, durante questi due anni, si è distinto anche per la grande disponibilità a lavorare in sinergia con le altre forze dell’ordine, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Le operazioni ad alto impatto, coordinate dalla prefettura, lo hanno visto sempre disponibile con gli altri soggetti coinvolti. Una persona che ha percorso un lungo cammino nella polizia di Stato e merita senza dubbio il successo raccolto. Il consiglio di amministrazione del personale ha inoltre promosso dirigente superiore di pubblica due dirigenti legati a Montecatini: si tratta di Marina D’Anna e Gianpaolo Patruno.