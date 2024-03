Derby da ’si salvi chi può’. Ecco Ponte-Montecatini

Derby della Valdinievole da si salvi chi può quello che andrà in scena domani alle 15 al Pertini di Ponte Buggianese. Per Ponte e Valdinievole Montecatini si tratta di un confronto delicatissimo: in ballo infatti ci sono punti salvezza dal peso specifico enorme visto che al termine del campionato mancano davvero poche parite.

Al Pertini i margini di errore sia per la squadra di Gutili che per quella del neo tecnico termale Pellegrini sono davvero limitatissimi. "Non è un partita decisiva, ma è molto importante e difficile aggiungo – dice il dirigente responsabile del Ponte Buggianese, Gianni Sensi –. In casa abbiamo bisogno assoluto di vincere, non possiamo permetterci battute d’arresto per uscire dalla zona playout. Questo derby arriva in un momento delicato della stagione, sia per noi che per loro. Vedremo come il Montecatini reagirà dopo il cambio di allenatore. Il cambio di un allenatore può essere un’arma a doppio taglio. Può dare una scossa all’ambiente, come non farlo". Sensi ha poi spiegato come il Ponte Buggianese ha preparato il derby: "Sono soddisfatto di come la squadra si è allenata. Saremo al completo, senza infortunati e squalificati. Spero che ci sia una bella cornive di pubblico per questa gara così importante".

Dall’altra sponda, il Valdinievole Montecatini spera nell’effetto Pellegrini per rianimare una stagione che finora è decisamente negativa. Il neo allenatore ha visto i ragazzi motivati: "Purtroppo – ha detto – quando vivi questi momenti tutto è più complicato, anche la palla diventa pesante. Abbiamo ben presente quale è la nostra classifica e quello che dobbiamo fare per cambiarla. è difficile dire che dobbiamo giocare con tranquilli, senza ansia, ma è proprio la tranquillità l’elemento che ci serve per approcciare bene questo derby. In questi primi allenamenti ho visto un gruppo di ragazzi pronti che ha capito che dobbiamo affrontare il Ponte Buggianese cercando di fare la partita, senza paura".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono