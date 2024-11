Dell’Olio e il tema dei risarcimenti alle vittime di crimini di guerra

Il giovane consigliere del Pd Lorenzo Dall’Olio ha presentato una mozione volta a sbloccare il fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945. "La mozione che ho presentato chiede che il governo sia adoperi per sbloccare i risarcimenti e fare in modo che venga fatta giustizia una volta su tutte su un tema aperto dalla caduta del fascismo – dice Dall’Olio –. Non è possibile dimenticare stragi come quella del Padule di Fucecchio, che hanno macchiato di sangue la storia della nostra regione. Come rappresentante del Pd, non posso che essere estremamente sensibile ad una questione come quella illustrata. Il valore dell’antifascismo dovrà sempre rimanere ben saldo nella cultura della nostra nazione".