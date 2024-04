Del Rosso suona la carica: "Lottiamo per questa città". L’Unesco arma per ripartire

"Cambiare si può, si deve. Insieme". Lo spot elettorale di Claudio Del Rosso, candidato a sindaco della coalizione amministrativa, ha accolto le oltre 400 persone che, ieri sera, sono venute ad assistere alla presentazione sua e della lista civica che lo sostiene, insieme alle altre forze della coalizione amministrativa che si è formata in suo sostegno. Ad aprire la serata sono stati due grandi amici dell’avvocato penalista: il commentatore sportivo Riccardo Magrini, ex campione di ciclismo, e il giornalista sportivo Sandro Sabatini. Insieme hanno sottolineato i pregi di Del Rosso, un professionista che non ha ancora fatto errori alla guida della città e merita fiducia, e il dovere di cambiare per fare tornare Montecatini ai livelli del passato. Magrini ha esaltato le qualità diverse dei candidati della lista civica, dove ci sono scalatori e velocisti, tutti uniti per vincere la sfida. È quindi arrivato il momento di Del Rosso.

"Noi siamo qui per amministrare questa città – ha esordito con una certa emozione -. Non siamo qui perché non ci hanno voluto a Firenze o perché non ci hanno voluto a Roma. Siamo qui perché dobbiamo lottare per questa città, perché amiamo questa città e perché siamo stupi di vederla nelle condizioni in cui purtroppo si trova. Montecatini è la città più bella del mondo e noi continuiamo a pensarlo. Purtroppo in questo momento ha delle serie problematiche che noi ci proponiamo di risolvere. Prendereno la strada giusta per mettere a posto la situazione. Dopo questa dichiarazione d’amore, come mi ha detto qualcuno, dobbiamo pensare a come fidanzarci. Questo è il punto del nostro programma e quello che noi vogliamo andare a fare per Montecatini".

Il candidato a sindaco punta sulla valorizzazione dell’inserimento nel patrimonio Unesco per i prossimi anni. "È stata una grandissima conquista di Montecatini – ha ricordato l’aspirante sindaco -. Insieme alle altre città terminali di tutta Europa è riuscita a diventare una città Unesco. Noi dobbiamo pensare a un piano di gestione insieme di tutta la città perché dobbiamo valorizzare questo marco. Il marchio Unesco ci deve permettere di far diventare questa città una destinazione. E come deve succedere questo? Aderendo al piano degli amici d’Italia Nostra che hanno definito un piano sia urbanistico che promozionale di non occupare più territori, perché dobbiamo riqualificare quello che c’è perché è necessario riqualificare l’esistente. Dobbiamo creare una rete insieme alle altre città europee e anche pensare a creare un evento internazionale, il World Water Unesco Festival del 2025".

Daniele Bernardini