Del Rosso: "Giunta illustri i risultati del protocollo"

"Alberghi trasformati in centri di accoglienza per migranti: verifica immediata su agibilità degli immobili Zenith e Medici, a partire dall’antincendio, rispetto di tutte le norme per la tutela dell’incolumità e della salubrità di chi è ospitato in quei luoghi, ma anche di chi li frequenta per motivi di lavoro". Inizia così l’interrogazione urgente presentata in consiglio comunale dall’esponente della minoranza Edoardo Fanucci, candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative. "È del tutto evidente – prosegue - che, se questi alberghi non fossero perfettamente a norma, soprattutto con le stringenti regole previste per l’antincendio, si configurerebbe un grave rischio per gli ospiti e, in generale, per chi frequenta la struttura". Fanucci ritiene "corretto inviare una personale nota di richiesta agli uffici della prefettura, al comandante orovinciale dei vigili del fuoco, all’Asl. Si chiede di conoscere, se le due strutture, sono in regola con imposte e tasse nei confronti del Comune".

Anche Claudio Del Rosso, candidato a sindaco dell’Unione Termale, interviene sulla vicenda. "La notizia del rinnovo e del rilancio delle convenzioni a Montecatini è contraria agli impegni e agli indirizzi che il sindaco sembrava aver accettato e sposato". Inizia cosi l’attacco a Baroncini. "Il sindaco – prosegue Del Rosso – è stato eletto nel 2019 fomentando sul tema dell’accoglienza, senza mettere in campo uno straccio di strategia adeguata per Montecatini. Sarebbe stato meglio aderire alla rete Sai per progetti ministeriali di accoglienza di cittadini di paesi terzi qualificati, ovvero a progetti alternativi ai Cas negli alberghi. Ho chiesto ai consiglieri ancora in forze in questa consiliatura, di impegnare la giunta a illustrare i risultati del famoso protocollo con la prefettura per i progetti socio-lavorativi in favore delle persone ospitate nei Cas, annunciato ai quattro venti, ma invisibile nei fatti".

Da. B.