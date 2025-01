Del Re si gode l’ottimo risultato: "Sono orgoglioso di questo gruppo"

Il quinto successo consecutivo in campionato de La T Tecnica Gema ai danni della Virtus Roma, il nono nelle ultime undici gare, è in buona parte anche suo: coach Marco Del Re ha incartato il terzo miglior attacco del campionato con una difesa a zona cucita su misura in base alle caratteristiche dell’avversario. L’immagine che certifica la vittoria del tecnico livornese nella partita a scacchi giocata sul parquet è quella del suo dirimpettaio, Alessandro Tonolli, che esce a testa bassa contestato dai suoi stessi tifosi: "Se mai ci fosse stato bisogno di conferme, questa squadra ha dimostrato una volta di più l’immenso carattere e la grande voglia di vincere che ha – ha esordito Del Re davanti ai taccuini –. Abbiamo fatto il primo allenamento di squadra venerdì, impossibile in queste condizioni preparare adeguatamente la partita ma questi ragazzi sono andati in campo tenendo a 21 punti nei primi venti minuti e a 56 complessivi una squadra come la Virtus Roma. Sono orgoglioso di loro". L’unico passaggio a vuoto è stato nel terzo quarto, con 6 minuti di blackout offensivo: "In quel momento abbiamo trovato Acunzo che ci ha tenuto su ma ogni giocatore è stato a suo modo protagonista in momenti diversi della gara".

Filippo Palazzoni