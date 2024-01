Del Re bacchetta la Gema: "Ho visto facce sbagliate"

A coach Marco Del Re, tecnico della Gema Pallacanestro Montecatini, la sconfitta casalinga per 79-81 dei leoni termali contro Sant’Antimo non è andata proprio giù. Al di là dei risultati che in questo momento stanno arrivando con il contagocce (il netto successo di Legnano è anche l’unico fatto registrare nelle ultime 3 partite), è il rendimento troppo ondivago della squadra a preoccupare il tecnico livornese, unito al fatto che al PalaTerme ormai non si vince più: l’ultimo hurrà di Savoldelli e compagni davanti al proprio pubblico risale infatti a più di un mese fa: "Per la settimana che abbiamo trascorso non mi aspettavo un atteggiamento del genere – confessa Del Re – Venivamo da un’ottima prova a Legnano, c’è stato tanto entusiasmo durante gli allenamenti, siamo riusciti anche a recuperare Savoldelli. Poi però siamo scesi in campo con le facce sbagliate e abbiamo fatto la partita che non dovevamo fare: sapevamo di avere davanti una Sat’Antimo in salute, con esperienza, qualità e fisicità e le abbiamo concesso le giocate che non dovevamo concedere, come ad esempio la mano destra in penetrazione a Gallo che alla fine è stato top scorer insieme a Kamperidis. Se a questo aggiungiamo che ancora una volta abbiamo regalato un tempo ai nostri avversari, perché 47 punti in 20 minuti sono tanti, ecco che allora il quadro è completo".

In una serata non eccelsa al tiro (27/67 dal campo per Savoldelli e compagni), a limitare prima la fuga e poi la rimonta della Gema sono stati anche i tanti errori da sotto, merito anche della difesa solida ed efficace messa in campo dai partenopei: "Sant’Antimo ha protetto molto bene l’area, forse meglio di quanto ci aspettassimo, soprattutto sulle penetrazioni degli esterni – rivela l’allenatore rossoblù – Con i lunghi invece potevamo fare qualcosa in più. Nel complesso la nostra circolazione in attacco è stata più farraginosa del solito. Quando non riusciamo a giocare la nostra pallacanestro poi finiamo per innervosirci e perdere lucidità e questo può succedere, come può succedere di avere una serata storta al tiro o ai liberi. Quello che non ci sta è avere un atteggiamento troppo soft o rinunciatario, perché a questi livelli si paga dazio".

Filippo Palazzoni