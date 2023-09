Caro prezzi travolgente: Del Debbio e le interviste sulla crisi in Valdinievole

Montecatini, 5 settembre 2023 – Il caro prezzi si sta confermando una vera sciagura per le famiglie italiane. Il giornalista Paolo Del Debbio è venuto a Montecatini e in Valdinievole, ieri mattina, dove ha girato il servizio dedicato allo scottante argomento che sarà l’apertura della prima puntata di "Dritto e rovescio", in onda giovedì 7, in prima serata su Rete 4. In un primo tempo, l’ipotesi più accreditata parlava di una serie di riprese dedicate ai migranti ospiti di alcuni alberghi cittadini.

È stato lo stesso Del Debbio a chiarire che l’argomento sarebbe stato invece il caro prezzi, facendo tirare un sospiro di sollievo ad alcuni esponenti politici e albergatori cittadini. Il giornalista, tra l’altro, ha effettuato una serie di interviste in un distributore di benzina lungo la Camporcioni e al mercato ambulante del lunedì di Monsummano.

Un servizio che ha cercato di mettere in evidenza il malessere della gente davanti situazioni più grandi di sé, che mettono a repentaglio il futuro dei loro figli. Il problema dell’accoglienza, ha ribadito nell’intervista pubblicata domenica dal nostro giornale, resta legato alla politica nazionale, con le decisioni dei prefetti che passano sopra le teste dei sindaci.

A sollevare il problema dell’utilizzo delle strutture ricettive dove sono ospitati i migranti, lamentando l’uso improprio degli hotel, nei giorni scorsi è stato il comitato "Priorità: sicurezza", guidato dall’ex assessore Sandro Schiavelli. È stato lui ad affermare su Facebook che la redazione di "Dritto e Rovescio" aveva notato la situazione proprio attraverso le dichiarazioni del gruppo attraverso le rassegne stampa, attirando gli improperi di alcune persone convinte che il diffondersi della notizia avrebbe danneggiato il turismo cittadino.

"Affronteremo la questione migranti nelle prossime puntate – ha spiegato Del Debbio nella recente intervista – e sono disponibile a venire anche a Montecatini per gestire un confronto tra esponenti nazionali di centrodestra e centrosinistra. Mi sembrano questi i soggetti più adeguati per discutere della situazione. Un sindaco, di qualsiasi colore politico sia, si trova sulle spalle un problema che gli manda il prefetto, senza poter intervenire. Il rappresentante del governo sul territorio ha la pressione quotidiana da Roma di sistemare la gente. La situazione è sotto gli occhi di tutti. Nessuno vuole migranti o profughi a casa sua, appare evidente, ma non li possiamo certo ghigliottinare quando sbarcano a Lampedusa. L’Europa deve rivedere le quote, altrimenti rischiamo di andare allo sfascio, proseguendo una continua attività emergenziale".

La polemica sui profughi a Montecatini, senza dubbio, non è destinata a finire qui. Gli sbarchi stanno proseguendo e appare difficile che la città possa bloccare nuovi arrivi, soprattutto in alberghi del centro chiusi o da tempo fuori mercato.