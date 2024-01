De Martino protagonista con "Meglio stasera!". Il suo primo show dal vivo

Il poliedrico artista Stefano de Martino sarà di scena stasera al teatro Verdi: alle 21, il danzatore e intrattenitore si racconterà nel suo primo spettacolo dal vivo "Meglio stasera!". Un po’ di tempo da trascorrere assieme al suo pubblico, tra musica, danza e comicità: De Martino in "Meglio stasera!", il primo sorprendente spettacolo live del danzatore e conduttore televisivo, presenta al pubblico le sue molteplici facce: un viaggio tra racconti dell’infanzia del protagonista, musica, danza e comicità in una commistione di generi che testimonia la versatilità del ballerino uscito da "Amici" di Maria De Filippi e affermatosi come conduttore televisivo.