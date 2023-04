Dario e Oliver a casa Rientro in anticipo

Il viaggio in bicicletta dei due 19enni, da Firenze a Città del Capo, raccontato dai ragazzi di Radioimmaginaria. Imprevisti compresi. Già, perché i cicloviaggiatori Dario Franchi di Buggiano e Oliver Kaspar di Lucca, sono stati costretti ad interrompere la loro avventura a Conakry, in Guinea, per lo spettro di un imminente conflitto bellico e la chiusura delle frontiere. Il viaggio che sulla carta prevedeva di attraversare due continenti e 25 nazioni. Poi, come detto, l’ostacolo insormontabile che si è materializzato all’orizzonte qualche giorno fa nella capitale della Guinea, esattamente a metà strada. Troppo rischioso proseguire. Meglio fare i bagagli, non senza difficoltà, e ritornare in Europa: "Da Parigi abbiamo preso un treno per Milano - raccontano Dario e Oliver- e pedaleremo fino a Castel Guelfo di Bologna dove ci aspetteranno i ragazzi di Radioimmaginaria". L’arrivo è previsto per oggi. Domenica l’ultima fatica sui pedali con la possibilità di affiancare i protagonisti e raggiungere insieme a loro la Toscana. Basterà presentarsi alle 7 del mattino in piazza XX Settembre a Castel Guelfo muniti di bicicletta, muscoli rodati e tanto ossigeno nei polmoni.

Mattia Grandi