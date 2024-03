Dall’Ucraina lo show riadattato di ’Alice nel paese delle meraviglie’

Una grande compagnia di scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Sarà un sabato di spettacolo a 360 gradi: il Circus-Theatre Elysium torna in Italia dall’Ucraina con ’Alice in Wonderland Reloaded’ (inizio alle 21). Sul prestigioso palcoscenico termale si esibiranno 40 artisti, dei quali 7 solisti, 12 acrobati e 20 ballerini per un adattamento scenico avveniristico che unisce circo contemporaneo, ginnastica acrobatica, recitazione e danza.

La compagnia rientra nello Stivale con lo show, tratto dal romanzo Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol, rielaborato con nuovi numeri e coreografie innovative. Nella messa in scena, si intrecciano molteplici discipline, in un turbinio di colori e melodie. Rispetto al racconto originale, il viaggio di Alice si arricchisce di un risvolto romantico: l’amore tra la giovane protagonista e il principe azzurro, con il quale Alice vivrà un’incredibile avventura attraverso i luoghi immaginari della fantasia. Il palco sarà popolato, infatti, dai bizzarri personaggi nati dalla penna di Carrol: il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, il Gatto del Cheshire, la Regina di Cuori e la Regina Bianca. La regia è firmata da Maria Remneva, direttrice generale del Circo Nazionale dell’Ucraina, con oltre 20 anni di esperienza nelle arti circensi.

I personaggi del romanzo rivivranno in una narrazione onirica e surreale capace di affascinare, emozionare e divertire un pubblico di ogni età, che si troverà avvolto da una scenografia avveniristica che si avvale di tecniche digitali 3D. Il Circus-Theatre Elysium è un progetto artistico di Oleg Apelfeld, fondato nel 2012 come circo collettivo che riunisce atleti, danzatori, acrobati con l’obiettivo di diffondere lo spettacolo circense come forma espressiva moderna e potente, anche con l’ausilio di sofisticati mezzi scenotecnici.

Gianluca Barni