Dall’Australia al Montalbano Premio a Paul Scott Steward Grande amore nato nel 1989

A palazzo comunale, il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani, insieme al consigliere Remo Micheli ha consegnato una targa di ringraziamento all’australiano Paul Scott Steward, il fedelissimo turista che, insieme a sua moglie Kerrie, ogni estate dal già lontano 1989 soggiorna per le proprie vacanze nel territorio del Montalbano valdinievolino.

All’ospite australiano, oltre alla targa del Comune, sono state consegnate anche diverse pubblicazioni che parlano di Lamporecchio sia sotto l’aspetto sportivo che culturale, presentandogli le numerose bellezze artistiche locali. Steward ha conosciuto Lamporecchio e l’intera Valdinievole grazie al suo passato come ciclista. Paul Scott Steward è stato infatti professionista del Team Fanini. Capitano di quella formazione era Pierino Gavazzi. Ha quindi corso insieme ad Andrea Tafi ed è stato in squadra anche con un altro campione lamporecchiano delle due ruote, Antonio Fanelli. Il Montalbano è pertanto una terra di Toscana alla quale si sente particolarmente legato fin da ragazzo, quando appunto correva in bicicletta sulle dolci colline di quest’angolo di Toscana.

Da allora non ha mai perso un appuntamento e utilizza Lamporecchio anche come "casa base" per spostarsi in Europa in macchina, rigorosamente con la bicicletta al seguito. Nella foto, da sinistra, Kerrie e Paul Scott Steward, il sindaco Alessio Torrigiani e il consigliere comunale Remo Micheli.

Massimo Mancini