Dalla parrocchia al teatro Applausi al gruppo giovani dal sindaco e dal vescovo

Dalla pandemia all’ovazione per aver raggiunto un obiettivo importante è quello che ha raccolto il gruppo giovani della Parrocchia di Santa Lucia nella sua prima uscita teatrale, rievocando la commedia musicale "Aggiungi un posto a tavola".

Il progetto, iniziato prima della emergenza sanitaria, è finalmente approdato al Teatro Pacini di Pescia con i ragazzi che si sono esibiti con tanto di replica per soddisfare le richieste di biglietti venduti per partecipare alla riedizione della celeberrima commedia di mezzo secolo fa. Tra i presenti il vescovo Roberto Filippini con altri parroci della diocesi pesciatina, il sindaco di Uzzano Dino Cordio, il sacerdote di Santa Lucia don Bernie del Rio. Degli oltre cinquanta giovani che fanno parte del gruppo una ventina si sono impegnati nell’esibizione interpretando i rispettivi personaggi. Dopo un po’ di timido inizio il ghiaccio si è sciolto e tutti hanno messo anima a cuore affinché tutto di fondesse in un’atmosfera di nobili sentimenti per una meritata standing ovation.

"Per me è stato un bel regalo – ha detto il vescovo – e al di là dello spettacolo il regalo più importante siete voi, la vostra freschezza, con il vostro entusiasmo che ci dà finalmente un po’ di speranza".

Anche il sindaco Cordio si è complimentato con il gruppo: "Avete fatto un’ impresa eccezionale; sono molto fiero di ritrovarvi qua insieme alla nostra, vostra comunità. Siete veramente l’ esempio più bello che potevamo portare fuori e che sono convinto che con questo spettacolo avete dimostrato tutto il vostro valore. Sono fiero di voi".

Anche il parroco don Bernie ha avuto parole di elogio: "Ho creduto in loro, come loro hanno creduto in me e ringrazio i genitori ai quali tutte le sere abbiamo “rubato“ i figli, perché si ritrovano sempre in parrocchia alla quale sarà donato il ricavo della recita. Trentuno anni fa – ha aggiunto Don Bernie – il gruppo scout di Santa Lucia aveva fatto la stessa cosa, portando al cinema di Borgo a Buggiano la stessa commedia. Oggi alcuni di quegli scout sono qui presenti perché tra questi "attori" ci sono i loro figli. E’ bello perché fa capire il valore delle piccole cose molto importanti per la vita di tutti".

Benedetta Baldaccini, portavoce e animatrice del gruppo giovani, sfoggia entusiasmo dopo la sfida che hanno affrontato per arrivare fino alla rappresentazione. "Abbiamo iniziato quasi per scherzo – ha detto – dicendoci: ma se ci mettessimo in gioco e portassimo un musical sul palco cosa succederebbe? Ebbene quasi la metà non si sono tirati indietro. Così nel periodo precedente alla pandemia abbiamo iniziato a lavorarci. Poi purtroppo l’emergenza sanitaria ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo insistito a lavorare anche tramite computer. Abbiamo superato quel periodo e oggi siamo riusciti a portare sul palco il musical. Siamo emozionatissimi. Non posiamo che ringraziare quanti ci hanno sostenuto – ha terminato la ragazza – dai genitori, ai parroci, al vescovo, al direttore artistico Edoardo Cesarini".

Nella foto, i ragazzi-attori con don Bernie e il direttore artistico.

Stefano Incerpi