"Dal governo Meloni tagli per il Comune"

"Il governo Meloni quando ha presentato e fatto approvare la legge di stabilità 2025 ha previsto, fra le varie misure, anche una denominata ’contributo annuale alla finanza pubblica’, ovvero un taglio di risorse per la spesa corrente per comuni e province", lo scrive in una nota il Pd di Chiesina Uzzanese.

"Le scelte del governo Meloni riducono le risorse per la spesa corrente al Comune di Chiesina Uzzanese per 90.693 euro già dal 2024 e fino al 2028. Nel dettaglio la riduzione è di 8.707 euro per il 2024, 17.415 euro dal 2025 e 2027 e addirittura 29.471 euro nel 2028. In consiglio comunale il centrodestra locale non perde occasione per lamentarsi le poche risorse disponibili per la spesa corrente. Adesso queste risorse si ridurranno ulteriormente grazie al centrodestra al Governo nazionale".