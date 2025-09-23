Dal giornalismo ai social, per condividere i messaggi di speranza

Sempre più attiva la redazione del giornalino dei giovani di Sant’Antonio che sono approdati anche sui social per condividere messaggi di speranza. In particolare, la redazione ha riscosso un notevole feedback di gradimento con i video e i servizi effettuati al giubileo dei giovani e pubblicati su Instagram.

"Nel corso dell’ultimo anno - dice Sara Danesi - la nostra presenza sui social come Gruppo Giovani è stata più attiva, siamo partiti dalla nostra pagina instagram per poi approdare anche su Youtube e Facebook pochi mesi fa. Le prime condivisioni sono legate al giornalino ’Parrocchiando’, un progetto che ci sta molto a cuore. Il giornalino è nato come proposta per il gruppo dei ragazzi del dopo cresima, contiene sia articoli sulle nostre iniziative ed esperienze come gruppo Giovani e comunità parrocchiale (feste, eventi, attività di catechismo) sia rubriche personali".

Papa Francesco aveva scritto tramite il proprio segretario ai ragazzi di Sant’Antonio per congratularsi per il progetto. Molti articoli contengono QR code che, una volta scannerizzati, rimandano alle pagine social e al post o al video corrispondente. "Ci piace molto - aggiunge Sara - conoscere nuove persone e avere l’opportunità di intervistarle; ad aprile siamo stati a trovare l’Associazione Nuovi Orizzonti a Casore del Monte. Le rubriche sono molte: cucina, lettura, cinema, giochi, origami, interviste e astronomia. Sfruttiamo i social per creare contenuti interattivi che condividiamo con le persone che ci seguono, il nostro pubblico sta aumentando molto e noi siamo contentissimi di riuscire ad arrivare a così tante persone".

Insomma, un uso dei social positivo e consapevole. "Siamo anche entrati in contatto - spiega Sara - con altre realtà della nostra diocesi e sono molte le pagine e gli account gestiti da gruppi giovanili sia a livello nazionale che internazionale. Questa rete di scambio ci ha fatto sentire meno soli. I giovani nella chiesa sono numerosi e saper sfruttare queste piattaforme, ci permette di condividere messaggi di amore, speranza e fraternità anche a chilometri di distanza".

Giovanna La Porta