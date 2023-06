Dai Casadei alla "Prociv" con un carico di aiuti

Il cuore grande della Valdinievole batte fino all’Emilia Romagna. Lo fa insieme a Mirko Casadei e alla Protezione civile. Dopo l’intervento di Casadei, figlio di Raoul, ospite della rassegna “Acqua in bocca (ma non troppo)“ di Simona Peselli, allo stabilimento termale Tettuccio, il territorio si è mobilitato. "È stato Mirko a contattarci – racconta Ivano Lucchesi – e noi come consuetudine ci siamo messi a disposizione. Abbiamo già consegnato 150 quintali di generi di prima necessità, partito il giorno dopo l’appello di Mirko e del sindaco Baroncini. Qualche giorno fa, ne abbiamo consegnato altri 60. Abbiamo inoltre attuato interventi concreti e organizzato una cena per raccogliere fondi. Con la somma che siamo riusciti a mettere insieme acquisteremo elettrodomestici per alcune famiglie. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito".

Aveva dichiarato Casadei: "Ventimila sfollati, 14 morti accertati, una regione in ginocchio. È una catastrofe incredibile: i social, i giornali non riescono a far capire la tragedia, ma la nostra forza è l’appartenenza al territorio, lo spirito di collaborazione. Vedere gruppi di persone che con i badili in mano a spalare il fango trovano la forza di intonare ‘Romagna mia’. Mio padre Raoul sarebbe stato fiero di tutto questo. Ci sono anche tantissimi giovani che con uno spirito di fratellanza stanno offrendo il massimo. Disperazione e incredulità. Quando è cominciata l’alluvione ero a casa a Cesenatico. C’era già stata una grande allerta che sembrava quasi esagerata, invece è arrivata dal mare una forte tempesta con onde altissime".

Ascoltate quelle parole, il tam tam in Valdinievole ha risuonato in poco tempo e i risultati sono stati tangibili come ha ricordato anche il sindaco Baroncini nella conferenza stampa di ieri.

glp