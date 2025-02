Da impegno a incognita. Il comune prende tempo

MONTECATINI TERME"La realizzazione di un nuovo polo scolastico nell’area ex Kartos resta un progetto della nostra amministrazione, ma in questo momento non è all’ordine del giorno. Gli uffici sono pieni di lavoro per concretizzare numerose idee che vogliamo portare avanti. In questo momento, il personale non può seguire anche possibile realizzazione dell’area ex Kartos". Così ha risposto il sindaco Claudio Del Rosso all’interrogazione presentata dal consigliere comunale di minoranza Edoardo Fanucci. "L’attuale amministrazione – ha sottolineato Fanucci– aveva previsto questo intervento nel suo programma elettorale. L’acquisizione del complesso rappresenterebbe un grimaldello importante anche per la riqualificazione della zona Sud. Tra poche settimane si terrà una nuova gara, alla quale l’amministrazione potrebbe partecipare". Il 9 maggio infatti, ma la scadenza per la presentazione delle domande è prevista il giorno precedente, torna in vendita, il complesso di via Tevere, allo stesso prezzo della procedura precedente, andata deserta.

Oltre alle condizioni in cui versa la struttura, non bisogna dimenticare che l’immobile è gravato da due decreti di sequestro penale. Il creditore procedente ha già presentato istanze di dissequestro ai tribunali di Roma e Velletri. Nelle aule del primo il ricorso è ancora pendente, mentre il secondo ha respinto l’istanza dicendo che il ricorrente non era legittimato ad agire, che spetta al futuro acquirente. Il tribunale di Velletri comunque ha stabilito che il procedimento penale non ferma la futura vendita. Una volta era la sede di una grande azienda cartotecnica, dove lavoravano oltre 110 persone. Nel 2005, il complesso Kartos, nell’area di via Tevere, venne acquistato per circa sei milioni di euro. Avrebbe dovuto ospitare tra i 100 e i 180 appartamenti, due medie strutture commerciali di vendita, un centro ricreativo per la zona Sud.

Daniele Bernardini