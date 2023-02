Da Galileo Chini allo champagne "Tutti eventi di grande qualità"

Alessandro Sartoni, vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini, presente alla conferenza stampa ha detto: "Dal 150esimo anniversario dalla nascita di Galileo Chini alla prospettiva che disegna MISFF con la rassegna del cinema nel “Metaverso”, che sarà contemporanea alla mostra fotografica di Carlo Cantini che si terrà al Mo.C.A., dal Bookfest di aprile e sarà pochi giorni dopo seguito da una rassegna sulla cultura delle bollicine quale vuol essere “Champagne per Tutti”, passando per “Acqua in Bocca (ma non troppo)” ed altre iniziative allo studio e in programmazione, il ventaglio di offerta di buona qualità che Montecatini Terme garantirà alla cittadinanza e agli ospiti sarà ampio e articolato". Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: "Innovazione dei linguaggi, internazionalizzazione e formazione: questi sono i tre pilastri della mission del MISFF, e su questi binari procedono i nostri progetti per il 2023. Un festival con le radici lontane nel tempo e con il cuore a Montecatini, ma che sa sempre guardare a nuovi orizzonti, nel tempo e nello spazio".