Da Chiesina a Nuova Delhi. Lo stilista Piattelli in India. Pronta l’apertura dell’atelier

Sta per arrivare un altro momento decisivo per lo stilista Luca Piattelli, con l’apertura del primo atelier a sua firma a New Delhi, in India, con una iniziativa che lo proietterà come vero e proprio testimonial del made in Italy della bellezza e del benessere. Un progetto, quello sul quale Piattelli e il suo staff lavorano da mesi, essendo la prima struttura in assoluto di questo tipo che nasce in India, su base interamente italiana, partendo dalla formazione del personale agli arredamenti, ai prodotti che verranno utilizzati. Proprio per questo, a seguire questo programma pilota, ci sono i vertici diplomatici italiani, primo fra tutti l’ambasciatore Vincenzo De Luca, insieme ai responsabili dell’ICE.

Dopo che la sua proposta di franchising ha trovato il gradimento di una serie di investitori indiani, Luca Piattelli è già stato diverse volte in India ed è tornato in questi giorni a New Dehli per perfezionare l’operazione. Come primo passo, ci sarà l’apertura di un negozio pilota a New Dehli, in una zona di pregio, dal quale poi prenderanno vita tutti gli altri atelier disseminati sul territorio, seguendo quelli che sono i centri della bellezza e del benessere indiani, somiglianti a quello di Chiesina Uzzanese, considerato uno dei più belli e funzionali d’Italia.

"Siamo alle fase finali che precedono l’imminente apertura del primo atelier e c’è molta attesa per questo passaggio importante - commenta Piattelli-. Confermo e ribadisco la mia soddisfazione per avere ricevuto pieno sostegno dall’ambasciata italiana. Se, come mi auguro e credo, tutto andrà bene, arriveremo fino a 20 nuovi atelier in tutta l’India e questo mi crea molta emozione".