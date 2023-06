"Da Adamo al gender", ecco il libro di don Angelo Biscardi

"Da Adamo al gender. Chi è l’uomo secondo la visione cristiana" è il libro che verrà presentato oggi alle 21 nella sala Iozzelli della biblioteca Giuseppe Giusti a Monsummano Terme. Tutte le posizioni della Chiesa a proposito delle questioni morali (aborto, fine vita, matrimonio, dignità umana, rapporti uomo-donna, questioni di genere ecc.) si basano sulla sua antropologia, cioè sulla visione della natura e del destino dell’uomo ispirata dalla Rivelazione e in dialogo con la scienza. Don Angelo Biscardi, autore dell’opera pubblicata nel 2022 per le edizioni San Paolo, presenta con chiarezza tutti gli elementi fondamentali di questa tradizione (in costante divenire) e ne mette in luce le conseguenze pastorali. Gli argomenti di base sono la creazione dell’uomo e della donna, la predestinazione, l’anima e il corpo, la natura sessuata dell’umanità, la libertà, il peccato. A partire da questi temi, il libro affronta questioni attuali come ad esempio d quella della "teoria del gender".