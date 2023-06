Croce Verde, servizi in netta crescita "I presidi sanitari vanno riorganizzati"

Si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci della Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Lamporecchio. Dopo avere presentato il bilancio economico, il presidente Giovanni Setzu ha illustrato le attività che l’associazione svolge sul territorio, che dimostrano quanto sia importante e determinante l’associazione Croce Verde per la comunità. I servizi sanitari sono tornati a valori pre-covid (3.774 nel 2019 3.780 nel 2022 )l’attività dei presidi ospedalieri pur non trascurando la pandemia ha ripreso la sua normale attività ( 576 terapie ,302 visite diagnostiche, 1127 dialisi). Da questo quadro deriva un aumento dei servizi che ritroviamo anche nell’emergenza con un valore mai raggiunto di 1.112 ( 934 nel 2021, 948 nel 2019 ).

"I numeri mostrano - afferma il presidente Setzu - come i presidi ospedalieri siano stati messi sotto pressione ed in particolare i pronto soccorso, le carenze evidenziate devono aprire ad un ripensamento dell’organizzazione dei presidi sanitari.

I servizi di carattere sociale sono aumentati sia rispetto al 2021 che rispetto al periodo pre-covid: per il centro Raggio di sole di Orbignano abbiamo fatto 1566 servizi per un totale di Km percorsi 70.474 (nel 2021 n.1046 servizi e 47.089 Km), per il centro Alzheimer di Monsummano 451 servizi per un totale di Km 16.218 (nel 2021 130 servizi e 2.478 Km), per il dopo scuola Paese di Oz i servizi e i Km sono rimasti invariati. Da segnalare l’attivazione di un nuovo servizio destinato ad alcuni alunni delle scuole primarie verso il centro MAIC di Pieve a Nievole, 113 servizi per un totale di 5.085 Km percorsi. Sempre nei servizi abbiamo un altro dato che conferma il cambiamento della nostra società dopo la pandemia, abbiamo registrato un aumento dei servizi privati n. 791 rispetto ai 303 del 2021 o 561 del 2019. Abbiamo realizzato tutto questo quindi grazie all’impegno dei nostri dipendenti, ad alcuni ragazzi che hanno prolungato il servizio civile e dei volontari in numero veramente ristretto che hanno continuato a prestare la loro preziosa opera. Un grosso problema del post-pandemia, la difficoltà a reclutare nuovi volontari ed a sostituire quelli che o per età o per svariati motivi cessano la loro opera,. Questa situazione costringe l’associazione – afferma Setzu al fine di rispondere alle maggiori richieste che provengono dal nostro territorio ad attingere personale esterno con un notevole aggravio dei costi. Molte volte sono servizi destinati alle persone più deboli o emarginate che l’associazione ha l’obbligo morale di evadere. Tra tanti segnali negativi dobbiamo segnalare un dato positivo, la forte partecipazione al bando del servizio civile nazionale (abbiamo coperto i 4 posti disponibili) e da metà 2023 dovrebbero aiutare nello svolgimento dei servizi. Altro segnale positivo il nucleo di protezione civile che sta crescendo sia numericamente che professionalmente, da citare la partecipazione all’alluvione che aveva colpito le Marche. Il gruppo è stato dotato di un mezzo 4x4 con gancio traino per permettergli al meglio le loro attività acquistato usato da un’altra pubblica assistenza.Altra attività in cui l’associazione è fortemente impegnata- conclude nella relazione il presidente Setzu- è il centro prelievi, nel corso del 2022 abbiamo apportato alcune variazioni organizzative che oltre a garantire un buon livello di prestazioni dovrebbero permettere nel corso del 2023 anche un ritorno economico. el corso del 2022 è partito anche il centro medico per specialisti, attualmente abbiamo in funzione solo il servizio ortopedico, la speranza è di ampliare ad altre specializzazioni nel corso del 2023".