Croce Rossa quando? "È la nostra speranza"

Quando subentrerà la Croce Rossa Italiana nella gestione dei trattamenti alle Terme Redi e della cura idropinica al Tettuccio? Ancora una data precisa per il passaggio delle consegne dalla Società Terme non è stata ancora comunicata, anche se l’annuncio dell’avvenuto accordo è noto ormai da tempo. Apam si augura che avvenga quanto prima.

"Con questa nostra accorata indicazione alle rispettive competenze e responsabilità – dichiara infatti Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi Apam – siamo a chiedere di porre l’attenzione sugli aspetti gestionali in modo da risolvere le problematiche rappresentate e nel contempo accelerare i tempi d’affidamento in gestione dei rami sanitari degli stabilimenti Redi e Tettuccio alla Croce Rossa Italiana, verso cui riponiamo piena speranza e fiducia per un rilancio delle attività a loro affidate. Cogliamo infine l’occasione per rinnovare la nostra disponibilità a una collaborazione negli aspetti della promozione e della i commercializzazione dei servizi erogati dall’azienda, come più volte da noi proposto ed evidenziato".