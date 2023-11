Crescere nella legalità. Associazione carabinieri dalla parte degli studenti

L’Associazione nazionale carabinieri ha incontrato gli studenti delle scuole superiori per parlare dei pericoli legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol e di sostanze stupefacenti, bullismo e inasprimento delle pene attuali. Hanno partecipato circa 100 ragazzi delle classi quarte e quinte del liceo Don Bosco all’incontro promosso dal gruppo che fa riferimento all’Arma. I relatori erano senza dubbio di prim’ordine: Monica Magi, giudice del tribunale di Pistoia, il maresciallo Renato Nunes, e il brigadiere Costantino Marras, vice presidente dell’Associazione carabinieri di Montecatini, insieme al dirigente scolastico dell’istituto Andrea Baldelli e a vari docenti. L’incontro ha toccato subito temo molto importanti. Nunes ha raccontato episodi concreti, vissuti durante i suoi 34 anni nell’Arma, narrati nel libro "A testa in giù", un monito a tutti i ragazzi a non connettere imprudenze al volante. Il militare ha sottolineato l’importanza della vita, anche in relazione all’incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto mentre era in servizio, soprattutto per far comprendere agli studenti a cosa si va incontro commettendo errori del genere.

Il giudice Magi ha lanciato un vero e proprio grido d’allarme per l’aumento dei tratti di maltrattamento in famiglia e violenza verso le donne. Le denunce che vengono presentate in Procura in merito a reati commessi via Internet sono allarmanti. È stato fatto un chiaro invito a denunciare senza indugio ogni reato. Il bullismo è un comportamento prevaricatore di natura fisica eo verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso. È diretto verso una o più persone da parte di una o più persone, in particolare tra coetanei adolescenti o giovanissimi adulti, e dove la parte soccombente è generalmente più debole o comunque incapace di difendersi adeguatamente dal comportamento. Anche su questo tema, sempre al centro delle cronache nazionali, i relatori hanno fornito spiegazioni importanti. I ragazzi sono stati davvero interessati dagli interventi dei relatori e hanno fatto numerose domande per approfondire i temi trattati. Con questa iniziativa, l’Associaziona nazionale carabinieri ha ripreso gli incontri nelle scuole, interrotti durante la pandemia. Un contributo essenziale per la diffusione della legalità, nell’ottica dello sviluppo della cittadinanza attiva.

Da.B.