Cpr di Veneri, tutti contro tutti Pescia Cambia e centrodestra all’attacco di Marco Niccolai

Tutti contro tutti sul Cpr, acronimo di Cenro di permanenza per i rimpatri che dovrebbe essere realizzato nell’ex carcere di Veneri. Il Partito Democratico con il suo segretario Luca Tridente si era detto contrario a qualsiasi ipotesi di Cpr sul territorio comunale: "Riteniamo poi assolutamente vergognoso il comportamento dell’amministrazione comunale che ha tenuto all’oscuro la cittadinanza di fronte ad una cosa di assoluta importanza. Abbiamo appreso che già circa due mesi fa ci sono stati dei sopralluoghi da parte di tecnici ministeriali quindi il confronto dell’amministrazione Giurlani, di cui Brizzi candidato a sindaco fa parte, va avanti da mesi e da mesi è stata taciuta questa cosa". In precedenza il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai aveva affermato: "I Cpr, di fatto, sono un sistema di detenzione, ma a differenza delle patrie galere vivono in una specie di limbo giuridico dove esistono meno garanzie per i trattenuti e dove, appunto, i privati possono gestirli e trarne il massimo profitto. Un modello fallimentare che si vuole replicare. Secondo la coalizione di Centrodestra "è tutta una bufala". "Il Pd mente sapendo di mentire - spiega la coalizione - tirando in ballo la presidente Giorgia Meloni sulla presunta individuazione di un Cpr da attivare nel vecchio sito delle carceri di Veneri. Dopo aver letto i vari articoli stampa della sinistra, infatti, abbiamo chiesto informazioni al sottosegretario di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra che subito, il giorno dopo la nostra richiesta, ci ha risposto. Il rappresentante del governo ci ha ricordato che il primo sopralluogo a Veneri da parte delle autorità competenti c’è stato a inizio del mese di settembre 2022. Questo vuol dire che l’individuazione dei due siti, Veneri e Pisa, è avvenuta non con il governo Meloni, ma quando al governo c’erano il Pd e Mario Draghi. Dei sopralluoghi con il prefetto, è stata informata anche la Regione, molto prima che venissero effettuati, quindi si presuppone che il governatore Giani sapesse e che pure i consiglieri regionali ne fossero al corrente e di conseguenza tutto il Pd. Se poi dicono - attacca il centrodestra - di non averne saputo niente significa che nel Pd la testa non sa cosa fa la coda e una parte del Pd nasconde le cose che fa a un’altra parte che ne rimane ignara. Fatto sta che, probabilmente per puro calcolo elettorale, nessuno del governo regionale ha detto niente".

Anche Pescia Cambia attacca Marco Niccolai sulla questione del Centro Permanenza per i Rimpatri di Veneri. "Dopo le parole dell’esimio consigliere regionale Niccolai, gli vorremmo ricordare che i CPR, centri di permanenza per rimpatri , sono stati istituiti con decreto 2017 MinnitiOrlando- afferma in una nota -che se non sbagliamo erano due autorevoli ministri del suo partito, prevedendone almeno uno per regione. Quindi forse sarebbe il caso di far pace fra il centro e la periferia di codesto partito. Una struttura specifica per organizzare il rimpatrio degli stranieri irregolari, non un centro per ‘neri’, come ha scritto qualcuno e si dovrebbe vergognare solo di scrivere queste cose; d’altra parte, sono proprio quelli che scrivono ‘neri’ che in ogni occasione strepitano e urlano perché gli irregolari devono essere cacciati dall’Italia. Queste persone dove pensavano di metterli in attesa di rimpatrio, negli alberghi di Montecatini o in qualche residence come il San Francesco!? Forse sarebbe l’ora di fare pace con il cervello. Che poi a qualcuno, al Ministero dell’Interno, venisse in mente che a Pescia c’era un ex-carcere, mai entrato in funzione, era solo questione di tempo, anche se nel frattempo il comune di Pescia ci ha trasferito il proprio cantiere, investendoci piu’ di 100.000 euro, per vedere di ridare una funzione ad una struttura che comunque esiste. Nel merito vogliamo dire che noi non siamo culturalmente contrari a questi centri, perché da qualche parte gli irregolari dovranno pur essere messi, noi siamo contrari politicamente perché le esperienze fatte hanno dimostrato che fra le tante cose che non funzionano in Italia c’è anche quella dei rimpatri che durano all’infinito e quindi trasformano degli irregolari in carcerati. Ecco- conclude -noi non accettiamo che persone che sono solo degli irregolari siano di fatto condannati senza aver commesso reati, per senso di giustizia siamo a loro favore".