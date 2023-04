Cpr a Veneri, coro di no Arci: "Coordinamento con partiti e associazioni"

Pescia, 15 aprile 2023 – La scelta di Pescia per ospitare un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) continua a provocare dissensi. La presidente Silvia Bini e il responsabile delle politiche per le migrazioni Alberto Zinanni dell’Arci provinciale annunciano la creazione di un tavolo di coordinamento sul tema, in una riunione con partiti, associazioni e sindacati al circolo Arci di Margine Coperta mercoledì alle 21.

"L’annuncio del governo è giunto – ricorda Bini – nonostante l’opposizione e la pressione esercitata in questi mesi sulla Regione avesse dato i suoi frutti con il presidente Giani dichiaratosi contrario. Con la dichiarazione di Stato di emergenza il Governo si è assunto la capacità decisionale che sovrasta anche la volontà della Regione. In questo contesto non basterà la contrarietà di Regione, Provincia e Comuni nel dire no. Il governo potrà aprire il Cpr bypassando gli enti".

Cristiana Inglese, candidata consigliere comunale rappresentante di Sinistra Civica ed Ecologista, ha espresso il suo netto no. "Si persiste nell’errore. Così come fa Sce, mi oppongo e mi opporrò fermamente alla scelta scellerata di continuare a investire in questi centri".

Anche Giancarlo Mandara, candidato sindaco di Voltiamo Pagina, è intervenuto sulla questione Cpr. "Come candidato sindaco alla guida di una coalizione di liste civiche (Voltiamo Pagina, Conforti per Mandara, Un’altra Pescia e Pescia Solidale) – ha dichiarato – esprimo la mia netta contrarietà. Perché la frazione di Veneri non merita questo ennesimo regalo da parte della politica, con tutte le problematiche da decenni irrisolte. Questa frazione rimane ancora quello che un vecchio parroco in una lettera indirizzata circa vent’anni fa all’amministrazione comunale definì paese di frontiera, ai margini di qualsiasi concreta ipotesi di rilancio. Inoltre questa collocazione si scontra con la promessa riqualificazione della struttura delle carceri, oggi ben lontana dall’essere attuata, visto che vi sono stati trasferiti i magazzini comunali. Non possiamo accettare soluzioni che penalizzino ancora una volta il nostro territorio".

"Il bel regalo del governo Meloni e della destra ai pesciatini – dichiara Sabrina Lazzerini – candidata sindaco di Insieme si può – è arrivato usando la pelle dei più deboli. Dopo 40 anni di oblio si sono ricordati di un luogo ormai fatiscente che doveva essere un carcere e mai è stato funzionante. Non sono possibili mediazioni: il centro non si ha da fare qui né altrove. Colpisce anche l’atteggiamento di Giurlani, tra il pilatesco e il furbesco, che dichiara che nulla può fare il Comune. Falso!".