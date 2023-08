corsa internazionale

La conclusione del Giro internazionale femminile della Toscana sarà domani a Montecatini Alto con l’ultima tappa da Lucca e Capannori. E’ dedicato a Michela Fanini, la campionessa lucchese, scomparsa nel 1994 a soli 21 anni, in seguito a un incidente stradale. Partecipano 28 team da tutto il mondo (10 italiani). Le atlete al via sono circa 170 in rappresentanza di 40 nazioni.