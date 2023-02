"Corriamo e giochiamo contro i tumori"

"Per i miei quarant’anni corriamo e giochiamo per Asvalt". È questo il titolo della manifestazione organizzata per sabato 25 febbraio dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva) per contribuire alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Valdinievole per la lotta ai tumori al fine di acquistare un mammografo digitale. L’appuntamento è organizzato con l’associazione "Montecatini Marathon", il Padel Club, Doctor Tennis, e la nazionale italiana di calcio parlamentari. La giornata inizierà alle 9, con ritrovo alle Terme Tamerici per una corsa e una camminata non competitiva di cinque chilometri in pineta. Alle 11, al Play Ground, è previsto un torneo amatoriale di Padel seguito, alle 14, da un torneo amatoriale di calcio. Le offerte per Asvalt sono libere e saranno raccolte alle 9, alle Terme Tamerici e, dalle 11 alle 18.30, al Play Ground. Fanucci spiega i motivi per cui ha deciso di celebrare in questo modo il suo compleanno. "Voglio dare una mano agli altri – sottolinea – cercando di intervenire sulla prevenzione primaria. È stato naturale, per me, sostenere un progetto di questa importante realtà. Le coppe che andranno ai vincitori sono intitolate a personaggi che si sono distinti per vari motivi, anche sociali e professionali nel mondo dello sport, come Giancarlo Niccolai, storico dirigente del Margine Coperta, e Pierfrancesco Parra, il chirurgo mago del laser". Arnaldo Pieri, presidente di Asvalt, è soddisfatto dell’appuntamento proposto da Fanucci. "Il consiglio di Asvalt – spiega - ha dato il via libera senza alcun problema. La nostra è un’associazione anomala, dove i volontari non prendono nemmeno il rimborso per l’utilizzo dei mezzi propri. Edoardo ha fatto un gesto di grande solidarietà nell’ambito dea prevenzione. Purtroppo, in questo ambito c’è molta ignoranza, ma la gente deve essere informata che intervenendo prima che sia troppo tardi possono essere salvate molte vite". Secondo Andrea Pieri, "Asvalt ha bisogno di queste iniziative. Nonostante l’associazione sia presente ormai da tanti anni, abbiamo la necessità di continuare ad affermare il nostro ruolo". L’inserimento delle Terme nella procedura di concordato in continuità, tra fine maggio e inizio giugno i creditori saranno chiamati a dare il via libera all’omologazione, apre le porte alla vendita della Fortuna, l’area dove una volta sorgevano, in ordine cronologico, un dancing e, in seguito, la biglietteria delle Terme, che adesso ospita l’Asvalt. L’associazione paga alle Terme un affitto di circa 50mila euro all’anno, coperto in parte da una convenzione con l’Asl. Alla fortuna, ogni anno, vengono visitate 1.400-1.500 persone. "Questa sede – sottolinea Fanucci – deve essere mantenuta nella disponibilità dell’Asvalt, perché svolge una funzione troppo importante per la prevenzione. Bisogna trovare una soluzione". Se non dovesse rimanere nell’immobile delle Terme, l’associazione punta comunque a restare a Montecatini.

Daniele Bernardini