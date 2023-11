Coppia giù dal balcone Gravi ferite per la donna

Drammatico incidente ieri mattina a Lamporecchio, nella zona di via Giovanni Boccaccio dove due persone, un uomo e una donna di 50 anni, conviventi, sono precipitati contemporaneamente dal terrazzo di casa, al primo piano della loro abitazione, mentre stavano scherzando tra loro. Un momento di ilarità che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia, scongiurata probabilmente dall’entità della caduta, non superiore ai due metri d’altezza. Comunque le conseguenze, serie, ci sono state soprattutto per la donna. Dopo le prime cure sul posto è stata trasferita a Careggi.

Il medico intervenuto ha infatti ritenuto necessario il trasferimento al policlinico, avvenuto a bordo dell’elicottero Pegaso del 118 che è atterrato allo stadio dei Giardinetti per poi decollare in direzione Careggi dove la donna è stata ricoverata per essere sottoposta a tutti gli accertamenti e le cure per i traumi riportati.

Lesioni meno importanti per l’uomo, che è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale San Jacopo di Pistoia con un codice di minore gravità. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza Croce Verde di Lamporechio, della Misericordia di Vinci e l’automedica di Lamporecchio.

E a dare l’allarme erano state le altre persone che erano in casa in quel momento. I due erano sul terrazzo e fra loro c’era un momento scherzoso, l’uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe preso in braccio la donna, ma entrambi sono poi precipitati a terra, aggrappandosi l’uno all’altra.

Sul posto, di loro iniziativa, sono intervenuti anche i carabinieri di Lamporecchio con una pattuglia. Hanno svolto accertamenti e ascoltato le persone presenti. Ma il quadro era chiaro, si è trattato di un drammatico incidente per il quale è stata esclusa ogni forma di violenza,

M.M.