Convegno, mostra e certificazione per la Via Europea della Fiaba e per i trenta Itinerari culturali

Si svolgono oggi a Collodi la cerimonia di certificazione della Via Europea della Fiaba come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, il convegno e l’inaugurazione della mostra "Itinerari culturali del Consiglio d’Europa in Italia: patrimonio europeo". Partecipa Stefano Dominioni segretario esecutivo dell’Accordo parziale allargato sugli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa e direttore dell’Istituto europeo Itinerari culturali.

Gli appuntamenti della giornata offriranno un viaggio attraverso i 30 itinerari culturali che percorrono l’Italia, dei 48 riconosciuti dal Consiglio d’Europa. La Via Europea della Fiaba, divenuta nel 2022 Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, è dedicata alle fiabe, ai miti, al folklore e alle narrazioni orali europee ed è rivolta principalmente ai bambini. La Via, promossa dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi e gestita dall’Associazione Via Europea della Fiaba, internazionale e non profit, mette insieme una rete di associazioni culturali, fondazioni e centri di ricerca focalizzati sulle fiabe, i loro autori e personaggi, che oggi fanno parte della letteratura e del patrimonio culturale europei. Attualmente 32 partner localizzati in 19 paesi del Consiglio d’Europea e in 1 paese africano aderiscono alla Via Europea della Fiaba

"La Fondazione Collodi è orgogliosa di aver ideato la Via Europea della Fiaba e di promuovere eventi che rendono più stretto il suo legame col prestigioso Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa", dice il presidente di Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi.

La giornata comincia con il convegno dedicato agli itinerari culturali europei, a partire dalle 9,30 nella Sala del Grillo del Parco di Pinocchio. Qui si svolgerà la cerimonia di certificazione della Via Europea della Fiaba. Il taglio del nastro della mostra è alle 12,30 nella sala espositiva dello Storico Giardino Garzoni, accanto alla sede del convegno. La mostra, curata da Roberta Alberotanza del ministero degli Esteri, resterà aperta al pubblico fino al prossimo 15 settembre.

È stata ufficializzata proprio in questi giorni la media partner con Qn La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! per il lungo calendario di manifestazioni collegate al 140° anniversario di Pinocchio, che prevede mostre, convegni, attività per le scuole, concerti e rassegne di alto profilo.