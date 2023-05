Convalidato l’arresto del migrante per aggressione e tentato stupro

Il giudice per le indagini preliminari Patrizia Martucci ha convalidato l’arresto dell’uomo originario del Bangladesh che nella tarda mattina di giovedì 25 maggio avrebbe aggredito e tentato di violentare una giovane assistente sociale. L’episodio è avvenuto in un comune della Valdinievole Ovest all’interno di un centro di accoglienza per richiedenti asilo, gestito da una cooperativa della Lucchesia e dove l’assistente sociale si era recata per una normale verifica della situazione.

La giovane donna, trascinata nella camera dell’uomo, che in quel momento era da solo nella struttura, è riuscita a divincolarsi e a dare l’allarme. L’uomo è stato poco dopo arrestato dalla polizia di Stato mentre la vittima è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Venerdì 26 maggio il migrante, che ha 33 anni, è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato Matilda Musta del foro di Pistoia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha poi sciolto la riserva e confermato la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Luigi Boccia. "L’indagato – come ci ha poi spiegato l’avvocatessa Musta – si trovava in quella comunità da circa tre mesi. Non appena mi sarà possibile nominare un interprete, ci sarà un colloquio in carcere. Il mio assistito non comprende l’italiano e parla poche parole d’inglese".

"Apprendo con piacere – scrive il deputato Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), segretario di presidenza alla Camera – che è stato convalidato il fermo di un 33enne del Bangladesh, ospite di un centro di accoglienza della Valdinievole, con l’accusa di aver tentato di violentare un’assistente sociale giovedì scorso. Il grave episodio non può che collegarsi ai numerosissimi di violenza ai danni di medici e operatori sanitari, troppo spesso lasciati soli con pazienti violenti e aggressivi".

"Segnalo – aggiunge Zucconi – che FdI ha presentato un emendamento in decima commissione al Senato al DL Lavoro, che prevede di escludere le donne che hanno subito violenza, prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio, dall’obbligo di adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa per poter beneficiare dell’assegno di inclusione. Tutti gli operatori sanitari – conclude – e in particolar modo le donne rischiano ogni giorno di essere vittime di episodi di violenza sul posto di lavoro e questo non è più tollerabile".

Red. Pt