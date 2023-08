"Conti risanati e città salvata" Giurlani esulta e si prende i meriti dopo l’atto della Corte dei Conti

"Sono arrivate le pronunce con cui la Corte dei Conti decreta che il Comune è fuori dal predissesto". Oreste Giurlani e il gruppo Pescia Cambia hanno incontrato i cittadini, chiedendo alla nuova amministrazione comunale di discutere le delibere in consiglio.

"Nonostante le continue affermazioni dei presunti beneinformati – dice l’ex sindaco – il bilancio è stato risanato davvero, senza pregiudicare un investimento di risorse senza precedenti per Pescia". Giurlani è soddisfatto: "Rsultato eccezionale che resterà nella storia amministrativa della città. Per anni Pescia ha vissuto momenti delicati a causa di una situazione di bilancio precaria, che portò nel 2014 alla condizione di predissesto e al varo di un piano di riequilibrio che doveva riportare in salute i conti pubblici. Un impegno importante ereditato dalla giunta Marchi e dalle precedenti amministrazioni, con cui abbiamo combattuto per risanare i conti. Adesso è arrivata la parola fine a questo difficile momento: la CdC certifica il rientro del Comune nei parametri previsti, sancisce ufficialmente la conclusione del piano di riequilibrio e l’abbandono della scomoda situazione di predissesto che riguarda tantissimi comuni. Per me e il mio gruppo una soddisfazione immensa. Una risposta a tutti quei profeti di sventura che si auguravano il tracollo e che oggi dovrebbero chiedere scusa, come l’Asl sul Pronto Soccorso. Risultato – conclude – Giurlani che devo spartire con amministratori e tecnici comunali. Inoltre con la pronuncia 1742023 viene verificato il Comune fino al consuntivo 2022, certificando la salute dei conti lasciati dalla mia amministrazione senza lasciare spazi a interpretazioni politiche o strumentali".

Dopo aver ricordato gli oltre 70 milioni di euro investiti dalla sua amministrazione e la realizzazione dopo 20 anni del nuovo Piano Operativo, l’ex sindaco ha concluso dicendo come questa "sia la migliore eredità che lasciamo alla città, a questa amministrazione comunale che parte, a differenza della nostra, con solide basi e pilastri urbanistici ed economici che noi non abbiamo certamente trovato al nostro arrivo. Lasciamo un Comune certamente migliore per una città sempre più affermata".

E.C.