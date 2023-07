Consorzio e irrigazione La proposta di Conti: "Il clima che cambia impone nuovi servizi"

"E’ arrivato il momento che il Consorzio del Basso Valdarno cominci ad occuparsi di irrigazione e di acqua da dare alle colture. Lo impone il cambiamento climatico di questo periodo. Su questo aspetto questo Consorzio è indietro rispetto ad altri. Se ci sarà bisogno di fare nuove assunzioni per andare in questa direzione non bisogna aver paura di farlo. Queste sono opportunità, non spese".

A lanciare il sasso nello stagno è stato il sindaco di Pisa Michele Conti nel corso dell’ultima riunione dell’ente che aveva in discussione il nuovo Pov, il piano di organizzazione variabile del personale che è stato approvato dopo il rinio nella precedente seduta. Per ora quella di Conti è solo una proposta che magari a settembre sarà approfondita, ma di certo se questa idea passerà sarà un cambio epocale per la storia del Consorzio Basso Valdarno, nato dopo la riforma regionale dall’accorpamento del Consorzio Fiumi e Fossi di Pisa, Valdera e Padule di Fucecchio. Quella della gestione dell’acqua per scopi irrigui è un settore molto sviluppato nei consorzi del Nord Italia, mentre in Toscana più che altro i consorzi di bonifica sono chiamati alla difesa idraulica e alla manutenzione dei corsi d’acqua, anche se alcuni enti di bonifica hanno già cominciato ad occuparsi di questo settore. Il presidente dell’ente, Maurizio Ventavoli si è detto disposto ad aprire una discussione anche se ha ricordato che "Il nostro Consorzio non ha un tributo che viene dall’irrigazione. Quanto alle assunzioni non ci sono problemi a farle, se necessario, anche se naturalmente bisogna fare i conti con le risorse a disposizione".