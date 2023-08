"Consiglio senza discutere le interpellanze a Pescia"

L’ordine del giorno del consiglio comunale in programma lunedì 7 agosto prevede sette punti: l’approvazione del verbale della precedente seduta consiliare, comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio comunale, l’approvazione del programma di Governo dell’Ente, l’adesione alla Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza, la ratifica della variazione di Bilancio, assestamento del Bilancio di previsione, e il programma triennale delle Opere Pubbliche 2023-2024-2025 e il programma annuale 2023. Non ci sono, però, le interrogazioni che erano state presentate dai gruppi di minoranza. "La maggioranza predica il confronto e la collaborazione ma poi prende decisioni sui nostri atti presentati senza nemmeno interpellarci- commentano così i capigruppo Vittoriano Brizzi di Pescia Cambia (foto), Antonio Grassotti (Fiducia) e Giacomo Melosi (FDI) -Non solo il presidente del consiglio ha convocato il consiglio comunale prima di averne discusso in conferenza dei capigruppo come statuto e regolamento dicono, ma senza avercene dato preavviso alcuno, non ha inserito le interrogazioni che abbiamo fatto al sindaco, tra le quali quella sull’accoglienza dei profughi e la situazione di Santa Margherita e quella sulle nomine degli assessori in riferimento al caso montato dal collega Maurizio Aversa - concludono i consiglieri - Una totale mancanza di rispetto non tanto per noi, quanto per i molti cittadini per i quali ci siamo fatti da tramite".