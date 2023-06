"Conoscere per valorizzare" Concluso il progetto della scuola

Con una manifestazione, che si è tenuta nei giardini della scuola primaria si è concluso il progetto, denominato "Conoscere per valorizzare", finanziato con un contributo della ditta Neri Sottoli di Lamporecchio, che ha permesso alla scuola di progettare e realizzare il diario scolastico d’Istituto, distribuito gratuitamente a tutti i bambini.

Nell’occasione dell’iniziativa, oltre al sindaco Alessio Torrigiani ed il vice Daniele Tronci, erano presenti Alessio Baronti, della ditta Neri Sottoli , la dirigente scolastica Giulia Iozzelli, il Comandante della Caserma dei Carabinieri di Lamporecchio Massimo Laccertosa, il maestro di pittura Alessio Menicocci e la coordinatrice del progetto, la maestra Monica Giuntoli.

Dopo un anno di lavori gli studenti hanno presentato i lavori realizzati, che hanno riscosso un grande successo.

Il pannello raffigurante lo stemma del comune di Lamporecchio fatto su ceramiche in argilla cotta, e un pannello in rame con riportati i simboli storici e artistici di Lamporecchio sono stati donati all’amministrazione comunale. Il sindaco Torrigiani ha promesso che questi manufatti saranno messi in importanti luoghi del territorio.

Per lo stemma comunale si penserebbe di collocarlo all’ingresso del Palazzo Comunale. Il quadro dell’olivo, sempre realizzato in ceramica è stato donato al rappresentante della ditta Neri Sottoli.

Tutti i lavori presentati, ed erano diversi, sono stati realizzati con particolari tecniche che richiedono capacità e conoscenze, che sono stato il frutto di due anni di insegnamento.