Conforti si esprime per Mandara "Un ottimo candidato a sindaco"

Endorsement del consigliere comunale Fancesco Conforti nei confronti di Giancarlo Mandara.

"A Pescia - afferma Conforti che è stato assessore alla sanità e candidato sindaco nell’ultima tornata elettorale - in vista delle ormai imminenti elezioni comunali, sembra che regni il silenzio più totale, almeno in apparenza. In realtà, invece, io sono convinto che, sotto traccia, ci siano movimenti e intrecci fitti che però non mi appassionano e non mi appartengono. Per questo voglio esprimere alcune mie considerazioni, libere come sempre e senza obblighi di tessere o partiti. Ad oggi, solo l’ avvocato Giancarlo Mandara ha ufficializzato la sua disponibilità alla candidatura e io, come già detto, ribadisco il mio totale apprezzamento nei suoi confronti. La frequentazione di questi anni mi ha confermato che in lui si ritrovano le qualità indispensabili per guidare ed essere punto di riferimento di una intera comunità. La pulizia morale, la passione, la trasparenza e il rispetto delle regole come stella polare a garanzia di tutti. E io mi auguro perciò che si creino le condizioni e il progetto vada in porto perchè sarebbe davvero un regalo preziosissimo per tutta Pescia, dopo i tanti, troppi anni bui da cui veniamo".

Vedremo quali reazioni provocherà l’uscita di Conforti.