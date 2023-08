Concerto di "E lucevan le stelle" a Lamporecchio: Duo Fassetta a Papiano

Dopo i ripetuti successi dei concerti del Festival musicale "E lucevan le stelle…" organizzati dall’Associazione Rospigliosi, lunedì 21 agosto alle 21.30 a VIlla di Papiano in via Montalbano 174 si esibirà il duo Fassetta (violino, fisarmonica) proponendo le più belle pagine di Morricone, Piazzolla, Rota e Verdi. Ingresso a offerta.

Erica Fassetta, allieva di Glauco Bertagnin, a 19 anni si diploma privatamente al Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia, perfezionandosi poi al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano nella classe di Massimo Quarta e con Ilya Grubert alla Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro. Dal 2010 segue i corsi d’alto perfezionamento con Stefan Milenkovich e dal 2013 studia musica da camera cono Konstantin Bogino. Nel 2002 ha vinto il primo premio assoluto al concorso internazionale di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Ha seguito corsi di perfezionamento con Degani, Ligresti, Bertagnin, Zanchetta, Comisso, Carlini, Sirbu, Rabaglia e per la musica da camera col Trio di Parma. Collabora con diverse orchestre (S.Marco di Pordenone, Dolomiti Symphonia di Belluno, La Serenissima di Sacile, Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, Conservatorio Tomadini di Udine, Ferruccio Busoni di Trieste, Accademia Musicale San Giorgio di Venezia, I Filarmonici Veneti di Legnago e Gaetano Zinetti di Verona) e suona stabilmente in formazioni cameristiche tra le quali in duo con la pianista Stefania Fassetta, il trio d’archi Lefabò, il gruppo d’archi Le Putte di Vivaldi di Venezia e I Musici di Vivaldi.

Gianni Fassetta Inizia lo studio della fisarmonica a sei anni con Elio Boschello di Venezia, distinguendosi giovanissimo per spontaneità tecnica, facilità interpretativa e fervida musicalità. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero.