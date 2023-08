Con l’asilo di cardino è stato raggiunto "l’obiettivo di Lisbona"

PESCIA

"Con il nuovo asilo del Cardino, i cui fondi sono stati ottenuti grazie al grande lavoro dell’amministrazione comunale precedente, il comune di Pescia superera’ ampiamente il quorum della dotazione dei posti negli asilo nido in rapporto alla popolazione, il cosiddetto “Obiettivo di Lisbona” datosi dall’Europa". Lo afferma l’ex assessore Fiorella Grosi.

"L’Obiettivo di Lisbona - afferma l’esponente di Pescia Cambia – prevede una dotazione di posti pari almeno al 33% della popolazione da 0 a 3 anni e, visto che la media nazionale e’ del 22,8%, si puo’ essere soddisfatti di questo risultato. Infatti con il nuovo asilo si aggiungeranno agli attuali 55 posti atri 40 nuovi posti, rispetto ad una natalita’ che si e’ attestata intorno ai 100 nati annuali. E’ stato un obbiettivo della giunta Giurlani creare un polo per l’infanzia da 0 a 6 anni che accogliesse, in un solo luogo, piu’ strutture di educazione e istruzione per bambine e bambini nell’ambito di uno stesso percorso che garantisse continuita’ educativa. In pratica, il prossimo polo del Cardino nel garantire continuita’ nel passaggio dal nido alla scuola di infanzia si potra’ configurare come un vero e proprio “centro di risorse educative” con laboratori, percorsi di partecipazione, apertura al territorio, in grado anche di organizzare momenti di sostegno alla genitorialita’. Un impegno anche progettuale ed economico rilevante, con il primo intervento per la costruzione del nuovo asilo gia’ messo in gara e assegnato (1.040.000 euro da Pnrr) e un secondo intervento gia’ progettato di ampliamento dell’area verde, parco giochi, revisione dei percorsi interni, parcheggi dedicati alla scuola (456.635 euro con fondi propri). Adesso c’e’ solo da vigilare affinche’ i lavori partano al piu’ presto".