"Comunità educante" Benessere per i giovani

PESCIA

Il presidente e il direttore della Società della Salute della Valdinievole, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi, hanno presentato il progetto Comunità Educante, diretto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, per la coprogettazione di servizi innovativi e sperimentali di attività socio-educative in orario pomeridiano. L’obiettivo è affermare il principio culturale della comunità educante che attiva tutte le risorse per definire spazi e azioni collettive, valorizzare sinergie ed esperienze già acquisite, in un’ottica di promozione della salute e del benessere delle giovani generazioni.

Il progetto vuole sviluppare le competenze socio-affettive e relazionali, comunicative e di espressione delle proprie emozioni, supportare i bambini nei percorsi scolastici di istruzione e formazione, affiancare le famiglie organizzando momenti e spazi orientati allo sviluppo delle competenze educative. "Questo percorso – sostiene Torrigiani – rappresenta una grande occasione per ridefinire la centralità dei processi di crescita delle giovani generazioni per aiutare gli studenti in un momento storico particolarmente complesso e incerto. Il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nelle comunità locali è l’elemento centrale dell’idea di comunità educante nella quale agiscono corresponsabilità e condivisione di valori e significati. Gli interventi attivabili– conclude – integreranno in maniera dinamica, coerente e complementare con le attività e i progetti comunali definiti in ambito scolastico nei Piani Educativi Zonali per garantire un’offerta educativa integrata e condivisa".

"La coprogettazione – sostiene Lomi – è lo strumento che promuove l’amministrazione condivisa tra soggetti diversi. Il percorso pone particolare attenzione ai processi decisionali volti alla realizzazione di attività di interesse generale, a partire dalla promozione del capitale sociale e culturale presente nelle comunità locali. In particolare intendiamo promuovere salute e benessere di bambini e adolescenti attraverso una responsabilità educativa che deve essere condivisa tra scuola, famiglie, Comuni, servizio sanitario, servizio sociale, terzo settore, comunità locale. Il tentativo è volto a sviluppare una comunità educante che non basa esclusivamente il proprio modello di cura e prevenzione sull’offerta professionale e prestazionale, ma attiva tutte le risorse formali e informali presenti".