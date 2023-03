Comune, via libera al nuovo liceo Approvata la variante urbanistica

La nuova sede del "Lorenzini" non è più una chimera. Mercoledì sera il consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica per rendere possibile la costruzione di un nuovo e funzionale plesso nell’area ex Santoni. Ovviamente ci vorrà del tempo, ma se la Regione manterrà la promessa di concedere un finanziamento, nei prossimi mesi l’amministrazione potrà partire concretamente con il progetto da realizzare in accordo con la Provincia.

Si punta a un nuovo istituto, moderno e confortevole che possa dare un futuro certo all’istituto, valorizzandone la qualità e garantendo alla popolazione la permanenza del liceo in continuità. "Confermo che abbiamo individuato l’area ex Santoni – ha detto il sindaco Oreste Giurlani nella consueta diretta Facebook – perché la scuola è un’eccellenza e merita una struttura adeguata. Nel frattempo, anche se su varie sedi, l’istituto Lorenzini continua a lavorare regolarmente e a portare avanti attività e progetti".

Giurlani ha spiegato che il consiglio comunale si è pronunciato a favore del recupero dello scheletro dell’abuso edilizio presente nell’area Rocconi, dove recentemente è stata realizzata una nuova rotatoria. "Purtroppo le costruzioni abusive a Pescia sono molteplici – ha detto – e in passato l’abitudine a costruire senza permessi a un certo punto si era diffusa. Abbiamo convenuto sull’opportunità di affidare la gestione dell’edificio alla Croce Rossa. Si occuperanno di tutto e in quell’area nascerà un polo polifunzionale per i servizi alla persona".

L’assemblea consiliare ha poi approvato il regolamento per la gestione delle acque reflue in quelle aree dove non è presente la fognatura. ""Eviteremo ai residenti di queste zone di pagare un nuovo balzello – ha commentato Giurlani – se la rete non è allacciata in quei punti, non dipende da loro e non è giusto che ne facciano le spese".

Giovanna La Porta