"Comune in ritardo sui centri estivi Si dovevano assegnare con gara"

Sul sito web del Comune è apparsa la notizia che le famiglie possono iscrivere i figli alle attività ludico-ricreative a cicli settimanali per il periodo estivo. Si inizia l’11 luglio per terminare il 5 agosto, con la possibilità di iscriversi fino al 5 luglio.

Manuela Angeli di Fratelli d’Italia pone alcune domande. "Il tempo è molto ristretto – dice – e molti altri Comuni hanno iniziato a lavorare sui centri estivi a fine aprile-inizio maggio, per dar tempo alle famiglie di informarsi e organizzarsi. A Pescia il Comune si è mosso tardi, con delibera del commissario del 23 giugno e determinazione dirigenziale di assegnazione diretta alla cooperativa Selva datata 24 giugno. Il Comune si muove con l’affidamento diretto, quasi mai con un affidamento previa partecipazione a un bando. Ciò nasce da una cattiva gestione della cosa publica e ultimamente pare che il Comune arrivi tardi su tutto. Lo conferma anche il caso del teatro Pacini. L’ordinanza ministeriale del 1 aprile 2022, sull’adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali è in vigore. Ho difficoltà a comprendere i ritardi da parte del Comune, che non offre la possibilità ad associazioni e cooperative di mettersi in gioco attraverso un regolare bando di concorso, evitando di usare troppo comodamente gli affidamenti diretti, che non danno garanzia di partecipazione per tutti e non offrono la possibilità di scegliere tra le varie offerte quella più vantaggiosa".