"Complimenti ai ragazzi dell’Italbasket Down"

"Il risultato della nazionale di basket con sindrome di down, diventata campione d’Europa, ci riempie d’orgoglio. Sono stati bravissimi". Queste le parole del sindaco Fabio Berti per complimentarsi con gli atleti azzurri, protagonisti di una vittoria fantastica, nata da una fase della preparazione vissuta proprio a Chiesina Uzzanese. Dopo quelle della premier Giorgia Meloni, ecco anche le felicitazioni e l’abbraccio della comunità di Chiesina che in quei giorni circondò di affetto questi ragazzi simpatici e divertenti, oltre che fortissimi sul parquet. In molti in quei giorni si mobilitarono per rendere il migliore possibile la loro permanza a Chiesina e loro ricambiarono con tanta umanità.

"Desidero esprimere a nome della comunità l’ammirazione e la gioia per il traguardo raggiunto e l’invito a tornare a trovarci per fare festa - ha detto il primo cittadino Berti -. Ringrazio tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità per la nazionale e in particolare Fabio Seghieri e Andrea Spadoni. Insieme a loro un ringraziamento va ad Andrea Baldaccini Gianluca Ghera per tutto quello che hanno fatto".